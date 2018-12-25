Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, oyunlar artık Sultangazi ve Üsküdar'da da sahnelenecek.

Tiyatro sezonu boyunca 1 milyon seyirci hedefine ulaşmak adına il genelinde sahne sayısını 9'dan 11'e, haftalık seans sayısını ise 55'ten 70'e çıkaran Şehir Tiyatroları, bu sahneler haricinde daha fazla İstanbullunun tiyatroyla buluşması için şehir içi turne sayısını da artıracak.

Şehir Tiyatroları ilk kez Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde yetişkin ve çocuk oyunları gösterimi yapacak. Daha önce sadece çocuk oyunlarının gösterime sunulduğu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise bu sezon yetişkin oyunları sahnelenecek.

Kaynak: AA

