İlçeye bağlı Karasungur köyünde ikamet eden 55 yaşındaki Reşit, 59 yaşındaki Fatma, 11 yaşındaki Bilal ve 10 yaşındaki Salih Tayran'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yakınlarının kapıyı zorlayarak açtığı evde baygın halde bulunan Reşit, Fatma, Bilal ve Salih Tayran ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tayran ailesinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.