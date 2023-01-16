Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM'de seyir halinde alev alan otomobil yandı
[Fotograf: AA]
İstanbul'da sahibinin yeni satın aldığı otomobil, seyir halindeyken yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilden Orhanlı mevkisine geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, hemen yakında bulunan Mehmetçik Vakfı benzin istasyonu çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücünün aracı yeni satın aldığı ve memleketine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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