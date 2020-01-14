Anayasa Mahkemesinin Anavatan Partisi, Demokrat Parti, Hak ve Adalet Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Elektronik Demokrasi Partisi, İlk Parti ve Türk Birliği Partisinin 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Anavatan Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olmayan 3 bin 500 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine, kesin hesabında gösterilen 41 bin 27 lira gelir ve 38 bin 741 lira 54 kuruş giderin ise gelir kaydedilen dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna karar verdi.

Demokrat Partinin 2014 yılı kesin hesabının incelemesinde, kanuna uygun olmayan toplam 179 bin 880 lira 38 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine, kesin hesabında gösterilen 3 milyon 618 bin 990 lira gelir ve 5 milyon 421 bin 416 lira 72 kuruş giderin ise gelir kaydedilen dışında kalan bölümünün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Demokrat Partinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda ise kanuna uygun olmayan 1809 lira 98 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine, parti kesin hesabında gösterilen 1 milyon 848 bin 862 lira gelir ve 5 milyon 519 bin 493 lira 82 kuruş giderin, gelir kaydedilen dışında kalan bölümünün doğru, denk ve kanuna uygun olduğu kararlaştırıldı.

Hak ve Adalet Partisinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 28 bin 435 lira 45 kuruş gelir ve 74 bin 92 lira 80 kuruş giderin doğru, denk ve kanununa uygun olduğuna karar verildi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2015 yılı kesin hesabında kanuna uygun olmayan 143 lira 99 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine, partinin kesin hesabında gösterilen 181 bin 549 lira 49 kuruş gelir ve 182 bin 73 lira 48 kuruş giderin, gelir kaydedilen dışında kalan bölümünün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Saadet Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, parti hesabında gösterilen 10 milyon 353 bin 636 lira 76 kuruş gelir, 10 milyon 150 bin 812 lira 27 kuruş gider ile yıl içerisinde edinilen 45 bin 1 lira tutarındaki taşınır ve taşınmaz malın eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanununa uygun olduğu kararlaştırıldı.

Elektronik Demokrasi Partisinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 18 bin 557 lira 62 kuruş gelir ve 17 bin 586 lira 4 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanununa uygun olduğuna karar verildi.

İlk Partinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 32 bin 536 lira 18 kuruş gelir ve 21 bin 734 lira 69 kuruş gider olmak üzere toplam 54 bin 270 lira 87 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine, parti hesabında gösterilen 32 bin 536 lira 18 kuruş yıl sonu borç toplamı ve 32 bin 536 lira 18 kuruş giderin, gelir kaydedilen dışında kalan bölümünün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Türk Birliği Partisi hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Türk Birliği Partisinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 3 bin 86 lira 72 kuruş gelir, 788 lira gider ve gelecek yıla devreden 2 bin 298 lira 72 kuruş nakit miktarının Hazine'ye gelir kaydedilenler dışında kalan bölümünün doğru, denk ve kanununa uygun olduğuna karar verildi.

Ayrıca kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen Genel Merkeze ait 2 bin 518 lira 72 kuruş gelir ve 388 lira gider olmak üzere toplam 2 bin 906 lira 72 kuruş karşılığı parti mal varlığının ise Hazine'ye gelir kaydedilmesine hükmedildi.

Bu arada parti gelir-gider belgelerinin gönderilmemesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, Türk Birliği Partisi sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Kaynak: AA