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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ali Gürer yönetimindeki otomobil, Tokat-Erzincan kara yolu Esenyaka köyü kavşağında, Zeki Satılmış idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile İsa Sakarya yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Etiketler: Suşehri Devlet Hastanesi SivasSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 09:34
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