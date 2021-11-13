Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çeşitli ebatta 4 sığınak buldu.

Ekipler, bir bölümü depo olarak kullanılan sığınaklarda yaptıkları aramada patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 1 kilogram kimyasal madde ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.