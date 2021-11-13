Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çamaşır makinesine giren 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ailelere uyarı niteliğinde bir olay daha Kastamonu'da meydana geldi. Çamaşır makinesine giren çocuk, annesinin makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.
Oğlu 5 yaşındaki Mert E.'nin çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen anne Nuran E., makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden annesi, makineyi durdurarak çocuğu çıkardı.
Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, küçük Mert'i ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kastamonu
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