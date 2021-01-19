Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 00:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta termometreler eksi 12’yi gördü
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, araçlarını buzlanmaya karşı battaniyelerle örterek korudu.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Ölçülür hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü.
Vatandaşlar, araçlarının camlarını buzlanmaya karşı battaniye ve halılarla kapatarak önlem almaya çalıştı.
Soğuk havanın etkisiyle havaya serpilen sıcak suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü de görüldü.
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