Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Trabzon Su Temini" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bütün su boruları yenilendi. Kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi ve telekominikasyon hatları da döşeniyor.

Maraş Caddesinde yapılan çalışmalarda ise tarihi kemer bulundu. Uzman ekibin bölgede yapacağı incelemenin ardından çalışmalar yeniden başlayacak.

Daha önce de Trabzon'da benzer birçok tarihi kemer bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonrasında kemerlerin tarihi bir önemi olmadığı anlaşılınca çalışmalar kaldığı yerden devam etmişti.