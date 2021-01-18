Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karın keyfini güreşerek çıkardılar
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal, karın içinde güreş tuttu. İki arkadaşın eğlenceli anları kameraya böyle yansıdı.
Ereğli’de besi çiftliği bulunan Bülent Taşdibek, kar yağışının keyfini arkadaşı Erdem Baykal ile güreşerek çıkardı.
İki arkadaş, dondurucu soğuğa aldırış etmeden karların içine atlayarak, güreş tuttu.
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