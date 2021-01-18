Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 yıldır aranan cinayet zanlısı ahırda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişinin ölmesine neden olan ve olayın ardından kaçtığı öne sürülen zanlı, jandarma ekipleri tarafından Ağrı'da gizlendiği ahırda yakalandı.
İlçeye bağlı İnkaya köyünde 12 Kasım 2016'da çıkan kavgada F.K. tartıştığı S.Y'yi öldürerek kaçtı.
F.K.'nin yakalanması için Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Suç Araştırma Timi ile Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada F.K.'nin Ağrı'da bir ahırda saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalan cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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