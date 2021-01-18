Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Karatay ilçesinde bir otomobilde 29 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu olduğunu belirledikleri bir araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta 29 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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