İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından haberleri olmadan para çekildiğini belirten banka müşterilerinin ihbarı üzerine mağdurların kullandığı ATM'lere kart kopyalama düzenekleri yerleştirildiğini tespit etti.

Düzenekleri ATM'lere yerleştirdikleri tespit edilen A.S. ve S.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada kart kopyalama düzeneği ele geçirildi.

Bazı suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan zanlılardan A.S. tutuklandı, S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

