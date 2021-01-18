Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için zirai don uyarısı
Meteoroloji, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam itibarıyla başlaması beklenen zirai don olayının 3 gün sürmesi bekleniyor.
Zirai don olayının tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Bursa, Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te orta şiddette, bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli derecede görüleceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
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