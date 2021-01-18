Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden zirai don uyarısı
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece saatlerinde başlayacak olan zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak, Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini açıkladı.
Başta zirai faaliyetlerine devam eden üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Tarım Üretimi
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