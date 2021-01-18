Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak, Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini açıkladı.

Başta zirai faaliyetlerine devam eden üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.