Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kara saplanan çekme karavanı jandarma ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da kar yağışının etkili olduğu Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak kara saplanan çekme karavan, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Taşova-Ladik kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, Boraboy mevkisinde bir çekme karavan yoldan çıkarak kara saplandı.
Jandarma ekiplerinin bir süre trafiğe kapattığı yolda, traktör yardımı ile kara saplanan araç çıkarıldı.
Jandarma ekipleri kar yağışına karşı sürücüleri uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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