DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü'nün Adana'ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini kaydetti.

Adana'da yaptıkları çalışmalara değinen Yıldız, son 18 yılda Adana'da inşa edilen 36 sulama tesisiyle 869 bin 820 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirtti.

Yıldız, bu sayede Adana topraklarını daha bereketli hale getirdiklerini ve çiftçilere yıllık 699 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

13 sulama tesisinin inşaatı sürüyor

Adana'da 13 sulama tesisi inşaatının devam ettiğini aktaran Yıldız, bunların tamamlanmasıyla toplam 694 bin 370 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Akdeniz'in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Adana'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 137 tesisle 4 milyar 450 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade eden Yıldız, kentte son 18 yılda 11 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini kaydetti.

Milli ekonomiye yıllık 2 milyar 750 milyon katkı

Yıldız, inşaatı devam eden 7 barajla da 15 bin 90 dekar arazinin sulamaya açılacağını aktardı.

Adana'da, son 18 yılda tamamlanan 57 taşkın koruma tesisiyle 90 yerleşim yeri ve 2 bin 642 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını vurgulayan Yıldız, 12 taşkın koruma tesisinde de inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yıldız, Adana'da son 18 yılda 26 hidroelektrik enerji tesisi işletmeye alındığını, bunlar sayesinde milli ekonomiye, yalnızca enerji alanında yıllık 2 milyar 750 milyon lira katkı sunulduğunu belirtti.

