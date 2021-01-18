Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 19 tutuklama
Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zanlılardan 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının ifadeleri alındı.
Şüphelilerden 2'si savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, 30'u adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Antalya yeni esnaf yapılanması" içinde paravan "hurma ticareti' adı altında örgüte finans sağladığı iddia edilen kişilere yönelik Antalya, İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle belirli aralıklarla toplantılar düzenlediği, toplantılara yer temin ettiği ve adli mercilerce işlemleri süren örgüt mensuplarına avukat sağladığı iddia edilmişti.