Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının aralıklarla kent genelinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, il merkezinde ve tüm ilçelerde 18-20 Ocak tarihlerinde yüz yüze eğitime devam eden özel ve kamuya ait anaokulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

