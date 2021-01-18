Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bartın'da bugün özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığı duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının aralıklarla kent genelinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.
Kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, il merkezinde ve tüm ilçelerde 18-20 Ocak tarihlerinde yüz yüze eğitime devam eden özel ve kamuya ait anaokulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim
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