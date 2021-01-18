Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
JASAT at hırsızlarının peşinde: 7 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta 3 ay önce çalınan atlar için JASAT ekipleri çalışma başlattı, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Ekim 2020’de meydana gelen at hırsızlığı olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.
3 ay süren çalışmalar ve takip sonucunda, adres bilgileri tespit edilen at hırsızlarına yönelik, Kars ve Ardahan illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü hakkında “organize olarak hayvan hırsızlığı yapmak” suçundan işlem başlatıldı.
Çalınan atlar sahiplerine teslim edildi.
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