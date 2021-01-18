10 gün önce başlayan burun kaşıntısının ardından sık sık hapşıran Yağmur Çaprak'ın sağlık sorunuyla ilgili basında yer alan haberler üzerine, kentteki özel bir hastane tedaviyi üstlendi.

Çaprak'ın tedavisi için tetkiklere başlandı.

Başhekim Op. Dr. Özgür Cem Müsri, yaptığı açıklamada, Yaprak Çaprak'ın durumunu basında ve sosyal medyada gördüklerini tedavisini ücretsiz karşıladıklarını söyledi.

Çaprak'ın tedavi sürecinin devam ettiğini ifade eden Müsri, "Yaprak'ı tedavisi için hastanemizde misafir ediyoruz. Şu an genel durumu iyi. Gerekli tetkik ve tedavilerine başladık. İnşallah yakında sonuçlarını göreceğiz" dedi.

Baba Mehmet Çaprak da kızının tedavisine başlanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, masrafları üstlenen hastaneye teşekkür etti.