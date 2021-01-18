Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede 6 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 125 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin 630 doldurulmuş makaron, 4 bin boş makaron, 15 nargile tütünü, 75 sigara sarma aparatı, 10 bin 225 sigara filtresi, 60 tabaka, 7 nargile ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan R.B, K.B, A.G, H.Ö, G.B. ve İ.B, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.