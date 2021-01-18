Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ilçedeki farklı adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 180 uyuşturucu hap, 62 gram skunk maddesi, 8 gram eroin, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., B.A., M.T. ve C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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