Van Valiliği, akşam saatlerinde İran sınırında bulunan Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi'ne çığ düştüğü ve 9 kişinin çığ altında kaldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığı'na, Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası'nın sınır bölgesinde çığ düştüğü, 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarda bulunulmuştur.

İhbar üzerine Van'dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir. Olayla ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.