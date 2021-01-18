Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tamir ettiği tablet elinde patladı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’nın İznik ilçesinde, teknik serviste tamir edilen tablet bir anda patladı. Patlama anı ve tamircinin paniklemesi, güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
İznik ilçesi, Beyler Mahallesi’nde bir elektronik teknik serviste çalışan Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaptığı esnada, tablet bir anda patlayarak alev aldı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
“Sadece montum biraz yandı”
Enes Şahin, patlamanın bir anda gerçekleştiğini belirterek, “Elimizdeki tabletin bataryasını çıkartmaya çalışırken, biraz sıcaklık verdiğimiz sırada muhtemelen batarya tepkimeye girdi ve patlama gerçekleşti. Ben iyiyim, bir şeyim yok sadece montum biraz yandı" dedi.
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