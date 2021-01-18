İznik ilçesi, Beyler Mahallesi’nde bir elektronik teknik serviste çalışan Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaptığı esnada, tablet bir anda patlayarak alev aldı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

“Sadece montum biraz yandı”

Enes Şahin, patlamanın bir anda gerçekleştiğini belirterek, “Elimizdeki tabletin bataryasını çıkartmaya çalışırken, biraz sıcaklık verdiğimiz sırada muhtemelen batarya tepkimeye girdi ve patlama gerçekleşti. Ben iyiyim, bir şeyim yok sadece montum biraz yandı" dedi.