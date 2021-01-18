Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, G.A. ve M.Ş'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Beypazarı Dibecik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, G.A. ve M.Ş. yakalandı.

Yakalananların araçlarında yapılan aramada, Antik Yunan Proto-Grek dönemine ait olduğu değerlendirilen 405 adet bronz sikke, 29 adet bronz takı eşyası, 2 mermer minyatür heykel ile bir tarihi obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

