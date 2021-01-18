İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Ağrı ve Bitlis'ten temin ettikleri uyuşturucuyu Bulanık ve çevre ilçelere sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 77,58 gram metamfetamin, 91,62 gram kubar esrar, 23,48 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 17 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diğer 22 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, olayla ilgili 1 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.