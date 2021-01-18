Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı iddia edilen koca itiraz üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali A., kendisini uyandıran eşi Rukiye A.'ya kızarak, yer sofrasında oturduğu sırada üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü.
Olay yerinde bulunan kızları Eylül A. ile Rukiye A. yaralanırken tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınana Ali A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
Ali A. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
Son Haberler
- 21:57
- 21:56
- 21:49
- 21:27
- 21:15
Sıradaki Haber
Konya'da 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz