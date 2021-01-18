Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 Ocak saat 12:35'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sisteminden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden araştırma yapıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada, Palau bayraklı ARVIN isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve arama kurtarma unsurları sevk edildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebi ile 15.01.2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi 17.01.2020 tarihi saat 12.35'de demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Gemi üzerinde 2 bin 902 ton Uluslararası Katı Dökme Yükler kodunda yer alan tehlikeli yük olarak sınıflandırılmayan katı üre yükü bulunmaktadır.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileri ile irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden alınan bilgide gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır.

Bulgaristan'ın Burgaz limanına giden ARVIN gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup içlerinde Rus uyruklu gemi kaptanının da bulunduğu 3 personelin cansız bedenine ulaşılmıştır. Diğer kazazedelerin gemi içinde mi kaldığı yoksa denizde mi olduğu konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından denizde arama çalışmaları devam etmektedir."

Açıklanan gemi personel listesi şu şekilde:

"Galenko Vitaly, Kazimov Rustam, Kachur Vitalii, Krinov Nikolai, Kravchenko Hennadii, Savostin Anatoliy, Sibilyev Seriy, Perkaty Oleksandr, Merezhko Vitaliy, Zaterka Vladyslav, Melnychenko Andrii, Ostapenko Vladyslav."