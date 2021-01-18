Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya’da pazarcı esnafı arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır dört kişi yaralandı.
Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ö., M.B., Y.B. ve G.N. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışması devam ediyor.
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