Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı değerlendirmeler sonucu kentte kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucu herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personeller yarın idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.