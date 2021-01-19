Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri çocuk, 3 kişi öldü.
Kars'tan Erzurum'a hamile eşini muayene için getirdikten sonra görev yeri Sarıkamış'a dönen uzman Çavuş Asil Koca idaresindeki otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Kazada, Koca ve otomobildeki eşi Pakize Koca ile çocukları 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
Cenazeler kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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