Kars'tan Erzurum'a hamile eşini muayene için getirdikten sonra görev yeri Sarıkamış'a dönen uzman Çavuş Asil Koca idaresindeki otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, Koca ve otomobildeki eşi Pakize Koca ile çocukları 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.

Cenazeler kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

