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Türkiye
AA 05.12.2024 00:50

Sivas'ta soba zehirlenmesi: Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta soba zehirlenmesi: Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve emekli öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin İnangu ile kardeşi Makbule İnangu'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan Makbule İnangu'yu, Numune Hastanesine kaldırdı.

Sivas'ta soba zehirlenmesi: Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis Sivas Soba Zehirlemesi
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