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Türkiye
AA 04.12.2024 23:13

İstanbul'da 516 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'un Fatih ve Sultangazi ilçelerinde satışa hazır 516 şişe sahte içki ile çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 516 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine, Sultangazi Yayla Mahallesi'nde bir imalathaneye baskın düzenledi.

İmalathanedeki aramada, ünlü markalara ait satışa hazır 215 şişe ile doluma hazır 50 litre sahte içki ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.

Yapılan incelemede, sahte içkilerin imalathanenin tuvalet kısmında dolumunun yapıldığı belirlendi.

Ekipler, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinin deposuna düzenledikleri operasyonda ise 301 şişe satışa hazır sahte içki buldu.

Operasyonda, tekel bayisinin sahibi gözaltına alındı.

Polisin Sultangazi'deki imalathanenin sahibini yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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