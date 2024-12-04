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Türkiye
DHA 04.12.2024 20:18

Gaziantep'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hediye Adıgüzel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki 2 ise Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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