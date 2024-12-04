Gaziantep'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hediye Adıgüzel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki 2 ise Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.