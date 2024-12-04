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Türkiye
DHA 04.12.2024 23:24

'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar

'Yenidoğan çetesi' davasında 22 tutuklu sanığının tutukluluk hallerinin devamına, 25 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına karar verildi. Davanın 2. duruşması, 13 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar

'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan 7 sanığında tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Tutuklu sanık sayısının 29'a ulaştığı davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun davaya katılma talebini kabul edildi.

Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.

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