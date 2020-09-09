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Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Namık Kemal Kızıleniş yönetimindeki otomobil, Sivas-Malatya karayolunun Altınyayla kavşağında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Merve, Melike, Miray, Sakine Kızıleniş ve Veysel Yaşar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ulaş Devlet Hastanesi SivasSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 11:05
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