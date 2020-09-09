Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanları önünde silahla kasten yaralama olaylarına karıştıkları ve işletme sahiplerine baskı yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ekipler, eğlence mekanlarında kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma gibi suçları işledikleri tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Antalya merkezli Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektör, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan başka illerde yapılan operasyonları kendilerine yapılmış gibi göstererek sosyal medyadan paylaşan örgüt üyelerinin, mağdurları mafya izlenimi vererek korkutmaya çalıştıkları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.