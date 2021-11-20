A.A. yönetimindeki minibüs, Divriği-Kangal kara yolu Höbek köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İstanbul'un Sultangazi ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Arslan ve Sivas Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recep Melih Akbulut yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazaya karışan aracın Divriği ilçesine giden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un konvoyunda bulunduğu öğrenildi.