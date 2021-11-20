Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cizre polisinden okulu bırakan çocukların okula dönmeleri için proje
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak’ta polisler, okula devam etmeyen öğrencileri evlerinde ziyaret edip çocukların okula dönmeleri için söz aldı.
Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinde görevli polisler, okula devam etmeyen öğrencileri evlerinde ziyaret edip çocukların okula dönmeleri için söz aldı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği “Umuda Açan Nergis Çiçekleri” isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında maddi durumları yetersiz olduğu için okula devam etmeyen öğrencileri evlerinde ziyaret etti.
Ekipler, okula devam etmeleri için çocukları ikna edip okula gitme sözü aldı. Görevli polisler, çocuklara eğitimin insan hayatındaki önemini anlatıp hediyeler verdi.
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