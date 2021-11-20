Canlı müzik performansı, cuma, cumartesi ve pazar günleri 18.30-19.30 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının en güzel örneklerinden birini daha terminalde hayata geçirdiklerini anlattı:

"Konya Kitapçısı'nda 'yolculuk öncesi ve sonrası bir müzik molası' sloganıyla şehrimizden seyahat eden yolcular için canlı müzik dinletisi sunuyoruz. Terminale gelen yolcuların bekleme esnasında canlı müzik eşliğinde hoşça vakit geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca başlattığımız bu yeni uygulamayla Konya'nın kültür ve sanat yönünü de özellikle şehir dışından gelen insanlarla buluşturmuş oluyoruz."

Güzel sanatlar öğrencileri icra ediyor

Altay, canlı müziğin güzel sanatlar öğrencilerince icra edildiğini ve öğrenciler için sanatlarını rahatlıkla sergileyebilecekleri bir alan oluşturduklarına işaret etti.

Yolcular ise uygulamayı çok beğendiklerini söyleyerek, Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.