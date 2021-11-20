Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla eylemlerine devam eden anneler, yaz kış demeden evlatlarının yolunu gözlüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan yüzlerce ailenin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 810'uncu gününde sürüyor.

Acılı aileler, kaçırılan çocuklarından gelecek güzel haberi, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak bekliyor.

Evlat nöbetindeki aileler düşüncelerini şöyle aktardı:

"Ceylan'ım da çocuktu. Haklarını elinden aldılar"

Türkan Mutlu:

“Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Maalesef HDP ve PKK bizim hakkımızı elimizden aldılar. Benim çocuğum da bir kız çocuktu, benim Ceylan'ım da bir çocuktu. Haklarını elinden aldılar."

"PKK hiçbir zaman çocuk haklarına riayet etmedi"

Ruken Canbey:

"Kardeşim 14-15 yaşlarındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Terör örgütü PKK ve HDP hiçbir zaman çocuk haklarına, kadın haklarına riayet etmedi. Kardeşime özellikle seslenmek istiyorum. Muhammet, kardeşim! Neredeysen dön gel. Ailecek seni bekliyoruz."

"Dağdaki son çocuk gelene kadar eylemimiz sürecek"





Necmettin Biçer:

"Biz burada kar demeden, yağmur demeden, çamur demeden kış olsun, yaz olsun biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Dağdaki en son çocuğumuz gelene kadar kesinlikle biz burada eylemimizi sürdürmekte kararlıyız."

Şimdiye kadar 245 ailenin katıldığı oturma eyleminde 33 anne evladını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtardı.

Diğer ailelerin umutlu bekleyişi ise sürüyor.