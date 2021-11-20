Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında kent merkezi ve Ovacık kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 13 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, 2 telsiz, dürbün, hard disk, 3 bağlantı kablosu, büyük ve küçük tüp, şemsiye, çanta, kazan, spor ayakkabı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.