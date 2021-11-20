Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki hafriyat kamyonu, aynı yönde giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen cip ile çarpıştı.

Hafriyat kamyonunun 4 araca çarptığı kazada, cipte bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonu 4 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. https://t.co/RNS136KMTR pic.twitter.com/xCiT7TV24k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2021

Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.