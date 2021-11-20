Bomba uzmanları çok kritik ve zorlu bir görev yapıyor. Patlayıcı maddelere müdahale ederek, olası faciaların önüne geçiyorlar. Uzmanların yetişmesi kolay olmuyor.

Uzun bir eleme ve eğitim sürecinden geçiyorlar.

Onlar, "İlk hatan son hatan olur" sloganıyla çalışıyor. Uzun ve zorlu mücadeleleri daha uzman olmadan başlıyor. TRT Haber ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı yerleşkesine giderek, bBomba uzmanlarının eğitimlerini yerinde görüntüledi.

Bomba uzmanı olmak isteyen polis memurları Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından mülakata çağrılıyor. İlk aşamada adayın teknik bilgisi, dikkati, genel kültürü ve el-göz koordinasyonu ölçülüyor.

700 soruluk çok yönlü kişilik testine tabi tutuluyorlar

Bomba uzmanı mülakatın ilk aşamasını geçtikten sonra pisikoteknik değerlendirmeye alınıyor. Aday 700 soruluk çok yönlü kişilik testine tabi tutuluyor. Psikoteknik test cihazıyla adayın zihinsel ve psikomotor becerileri ölçülüyor. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için ise psikolog onayı gerekiyor.

Eğitim, Gölbaşı'ndaki yerleşkede veriliyor

Her yıl mülakatı geçen 25 bomba uzmanı adayı temel eğitim kursuna başlamaya hak kazanıyor. Adaylar, önce elektronik uygulama eğitimi alıyor. Ardından, patlayıcı maddeleri öğreniyor. Eğitim, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde veriliyor.

Basit el aletlerinin kullanımından temel elektronik eğitimine

Bomba Uzmanı Eğitmen Feridun Yurt, "Eğitimin tamamı boyunca arkadaşlara en basit el aletlerinin kullanımından başlayıp temel elektronik eğitimi devre hazırlama ve şüpheli paketlerde kullanılan anahtar sistemlerini hazırlama üzerine bir eğitim veriyoruz burada." diye konuştu.

Deneyimler başka ülkelerle de paylaşılacak

Adaylar, öğrendiklerini uygulamak için 9 hafta boyunca arazi eğitimi alıyor. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, kazanılan deneyimleri başka ülkelerle de paylaşmayı planlıyor.

"Bölgesel bomba uzmanlarına yönelik eğitim merkezi oluşturacağız"

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cemalettin Cen Katırcıoğlu da şunları kaydetti;

"Bomba uzmanı eğitim merkezi projemiz vardı. Bunun da içeriğini genişlettik ve ilerleyen dönemde bittiğinde bölgesel bomba uzmanlarına yönelik hem test hem de eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz."

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Tahsin Özkan