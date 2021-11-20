Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli ebatlarda 13 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde tarihi eser bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 13 parça çeşitli ebatlarda üzerlerinde yazı ve figürler bulunan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen madeni para, heykel, tarak ve 3 bin 343 gram madeni külçe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.B., Z.B. ve H.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser Tekirdağ
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