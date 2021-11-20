Polislerinden dronlu trafik denetimi
Tekirdağ’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dron destekli denetim yaptı. Kural ihlali yapan sürücüler durdurularak uyarıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla drone tipi hava aracıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
Uygulama "algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi" amacıyla yapıldı.
Atatürk Bulvarı üzeri İskele Kavşağında gerçekleştirilen kontrollerde, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanma, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kontrol noktasında durdurularak uyarıldı.
Ayrıca trafikte kurallara uymanın hayatı öneme sahip olduğu farkındalığının oluşturulması amacıyla sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Drone destekli trafik denetimlerinin planlamalar çerçevesinde şehrin farklı noktalarında yapılmaya devam edileceği bildirildi.
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