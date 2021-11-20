Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 arkadaşı ve 3 yeğeniyle birlikte Antalya'ya tatile gittiği sırada yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi.

Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi.

Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir" dedi.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İlhan, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti.

Yaralanan Emel Göçer, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Emel Göçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Muhammet İlhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

"Parmağım tetikteydi ve bir an elim titredi"

İlhan, ifadesinde, "İş yerimize 4-5 kadın geldi. Gözleme ve semaver çay istedi. Siparişlerini götürdük ve ardından kadınlar 'Çay soğuk' dedi. 'Su sıcak beğenmediyseniz içmeyin' dedim. Aralarından birisi bana tokat attı. Sinirlendim ve iş yerine giderek babama ait silahı aldım. Silahın ağzına mermi verip vermediğimi hatırlamıyorum. Silahı alıp geldiğimde kadınlara silah bulunan elimi sallayarak gidin buradan dedim. Parmağım tetikteydi ve bir an elim titredi. Bir anda tabanca ateş aldı. Panik atağım başladı, bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Otopsi raporuna göre Emel Göçer'in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi.

Muhammet İlhan için savcılığın hazırladığı iddianamede 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'tehdit' suçundan 4 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası istendi.