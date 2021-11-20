Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan 65 yaşındaki Adil ve 60 yaşındaki Elif Genç çiftine ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Evde yapılan incelemede, soba kurulu yatak odasında çiftin cansız bedenleri bulundu.
İlk belirlemelere göre, Adil ve Elif Genç'in karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.
Çiftin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Adana Soba Zehirlemesi
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