Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının verileri alınarak gerçekleştirildi.

Yasa dışı olarak bulundurdukları silahların yanı sıra organize suç örgütlerinin kara para aklama, öldürme, yaralama tehdit ve yağma gibi suçlarda kullandıkları silahların ele geçirilmesi amacıyla geçen yıl 519 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1821 şüpheli gözaltına alındı. 961'i fabrikasyon, 172'si el yapımı ve 465'i kurusıkıdan çevirme olmak üzere 1598 tabanca ve 76 uzun namlulu silah ile 12 bin 513 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Silahların yüzde 81'i zanlıların üst aramaları ile ev, araba ve iş yerlerinde, yüzde 11'i imalathane, yüzde 6'sı kargo, yüzde 1'i internet satışı sonucu ve yüzde 1'i de kaçakçıların sakladığı zulalarda bulundu.

Fabrikasyon 752 tabancanın bulunduğu 2019 ile karşılaştırıldığında geçen yıl ele geçirilen fabrikasyon silah sayısında artış olduğu görüldü.

Ele geçirilen yabancı menşeli fabrikasyon silah sayısı ise azaldı. 2019'da yabancı menşeli 303, 2020 yılında ise 142 fabrikasyon silah ele geçirildi.

Operasyonlarda ilk sırayı Diyarbakır aldı

Ekiplerin 2020'de düzenlediği operasyonların illere göre dağılımında ilk sırayı Diyarbakır aldı. Listenin devamını Adana, Samsun, Şanlıurfa, Antalya ve Bursa paylaştı.

Kurusıkıdan çevirme ve el yapımı silahlara talep arttı

Ekiplerin, ele geçirilen silah türleri ve menşeleri üzerinden yaptıkları analizler ve kriminal tespitlerde, kaçak silah taleplerinin fabrikasyondan daha ucuz ve kolay bulunabilmesi, kurusıkıdan çevirme ve el yapımı silahlara yönelimi arttırdığını belirledi.

Geçen yıl en çok kurusıkıdan çevirme tabancanın ele geçirildiği iller sırasıyla İzmir, İstanbul, Eskişehir, Manisa ve Konya oldu.

Giresun, Konya, Trabzon, Rize ve Erzurum ise el yapımı silahların en çok ele geçirildiği iller olarak kayıtlara geçti.